أصالة تطلب جنسية إحدى الدول العربية: “أعطوني وخلصوني”

2019/03/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس طالبت الفنانة السورية أصالة نصري، الاحد، بالحصول على الجنسية المصرية بشكل عاجل، وذلك عقب مغادرتها حفلا أقامته في القاهرة، والذي تبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.وقالت أصالة خلال لقائها مع برنامج “إم بي سي ترندنغ” بعد الحفل وتابعه “ناس” اليوم (3 اذار 2019): “تلزمني الجنسية المصرية..أعطوني إياها وخلصوني وحياتي”.يشار […]

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