الحلبوسي يلتقي ملك الاْردن ويبحث افاق التعاون في مجالات الامن والإعمار

2019/03/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، يرافقه وفد نيابي ملك المملكة الاردنية الهاشمية جلالةَ الملك عبد الله الثاني، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد

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