النزاهة تكشف عن خسارة بقيمة 15 مليار دولار بمشاريع نفطية

2019/03/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية يوسف الكلابي، اليوم الأحد، عن الخسائر المالية الضخمة ألتي تكبدها العراق بسبب دائرة العقود والتصاريح البترولية.وقال الكلابي، في تغريدة له على حسابه يتويتر، أن “مبلغ الخسارة المباشرة وغير المباشرة التي تحملها العراق بسبب دائرة العقود والتصاريح البترولية يقدر بـ15 مليار دولار”.

وأكد، أن تلك المبالغ الطائلة من الخسائر تخض حقل بدرة النفطي فقط بالاضافة إلى التنازل لشركة گاز بروم عن انتاج الذروة”، وفق تعبيره.

وأوضح الكلابي قبل أيام أن “الفساد معشعش في وزارة النفط بشكل لايمكن السيطرة عليه حيث تسطير المافيات الكبيرة على الوزارة وتتحكم بمسؤوليها وتتاجر بثروة العراقيين دون اي رقابة او محاسبة من قبل هيئات النزاهة او الجهات الرقابية الموجودة داخل الوزارة”، وفق تعبيره.

تحرير:سارة رعد

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