شرطةبغداد تعلن حصيلة حملة مكافحة التسول برقم قياسي

2019/03/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شرطة نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن حصيلة الحملة التي نفذتها صباح اليوم بمكافحة التسول.وذكرت المديرية في بيان، ان "مديرية شرطة نجدة بغداد نفذت منــذ الصباح الباكر حملة مكافحة ظاهرة التسول المنتشرة فــــي التقاطعات والشوارع العامة للعاصمة بغداد".

وأكدت انه "تم القبض على اكثر من {450} حالة تسول وتم تسليمهم اصولياً الــــى مراكز الشرطة المحلية"، لافتا الى ان "الحملة مستمره للحـــد من هــذه الظاهرة غير الحضارية".

تحرير: سارة رعد

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