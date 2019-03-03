المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يناقش ملف تهريب النفط والجهات المستفيدة منه

2019/03/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس الوزراء بممثل منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد كعضو مراقب ، حيث اشار الى ان وجود المنظمات غير الحكومية هو رسالة على ان عمل المجلس هو عمل مؤسساتي وممنهج والهدف منه تقوية وتعزيز السلطات الرقابية وحل التقاطعات بين مؤسسة واخرى إنْ وجدت ، والعمل بروح الفريق الواحد.

وتمت مناقشة وضع آلية لإختيار المفتشين العموميين على اساس الكفاءة والنزاهة والاختصاص وبشكل ينسجم والمهام الملقاة على عاتقهم.

كما بحث المجلس موضوع تهريب النفط والجهات المستفيدة منه، وتم الايعاز بتشكيل فريق مشترك لوضع آلية سريعة لمتابعة هذا الملف، وقرر البدء برسم خارطة الفساد سواء في الدولة او مختلف التشكيلات ليتسنى معالجة كل ملف بمهنية ومعرفة تامة بالآليات المتبعة وعناصرها بما يسمح بمعالجتها وتطويقها والقضاء عليها.

فيما وجه المجلس بتدقيق عاجل في الاجراءات الخاصة بملف التعيينات في محافظات الديوانية وواسط وذي قار .

وتم استعراض التقارير الخاصة بالاجراءات المتخذة فيما يتعلق باسترداد الرواتب التقاعدية لعدد من المسؤولين الكبار في الدولة العراقية وحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية.انتهى ع.س

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