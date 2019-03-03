شقيقته: شاسوار عبد الواحد تم اعتقاله بناء على رد فعل سياسية من الاتحاد الوطني

2019/03/03 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بينت النائب السابق سروة عبد الواحد، الاحد، ان اعتقال شقيقها ورئيس حركة الجيل الجديد في كردستان شاسوار عبد الواحد جاء بناء على ردة فعل سياسية من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، مؤكدة ان شقيقها حدثت بينه وبين احد افراد الاسايش مشكلة كلامية في مطار السليمانية وهي مايتهم بها ساشوار.وقالت عبد الواحد في تصريح […]

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