سهاد طالباني: ستنطلق فعاليات مهرجان أعياد نوروز بالتزامن مع ذكرى معركة الكرامة في الاردن

2019/03/03 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكدت رئيسة منظمة قنديل، سهاد طالباني، بأنه ستنطلق فعاليات مهرجان أعياد نوروز وذكرى معركة الكرامة، وللسنة السادسة على التوالي في الأردن وبمشاركة عدد كبير من الفرق.وقالت طالباني في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، إننا "متحمسون لنخبر العالم ببرنامجنا السنوي الذي يقام في الأردن، وبرنامج نوروز للسنة السادسة وهذا الاحتفال الكبير يتزامن مع أعياد الكرامة الأردنية حيث أننا لمدة ست سنوات ننظمها لنجمع بين أعياد الكرامة وأعياد نوروز ".وأضافت، "الاحتفال خلال هذا العام سيكون مختلفاً عن السنوات السابقة، لأنه سيكون مختلفاً عن عروض الأزياء التراثية والمعارض الفلوكلورية التي كانت تقدم في السابق، وستكون بمشاركة أكبر كروب وهو كروب "رايدرز" ".مبينةً، "إننا نهدف الى إيصال رسالة لكل العالم بأننا نُعظم قيم العيش المشترك والسلام والمحبة من خلال الثقافة، وان الكورد كانوا ولا يزالون أصحاب رسالة محبة ومتعايشين مع الجميع".

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