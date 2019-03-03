2019/03/03 | 22:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الإيطالي (نابولي ✗ يوفنتوس) .. تشكيلة الفريقين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ء- تشكيلة نابولي الرسمية : ميريت , مالكويت , ماكسيموفيتش ,
كوليبالي , هيساي , كاليخون , الان , فابيان رويز , زيلينسكي ,
انسيني , ميليك ..
- تشكيلة يوفنتوس الرسمية : تشيزني , كانسيلو , بونوتشي , كيليني ,
ساندرو , ايمري تشان , بيانيتش , ماتويدي , بيرنارديسكي ,
ماندزوكيتش , كريستيانو ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الإيطالي (نابولي ✗ يوفنتوس) .. تشكيلة الفريقين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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