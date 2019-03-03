الدوري الإيطالي (نابولي ✗ يوفنتوس) .. تشكيلة الفريقين

2019/03/03 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ء- تشكيلة نابولي الرسمية : ميريت , مالكويت , ماكسيموفيتش ,

كوليبالي , هيساي , كاليخون , الان , فابيان رويز , زيلينسكي ,

انسيني , ميليك ..

- تشكيلة يوفنتوس الرسمية : تشيزني , كانسيلو , بونوتشي , كيليني ,

ساندرو , ايمري تشان , بيانيتش , ماتويدي , بيرنارديسكي ,

ماندزوكيتش , كريستيانو ..

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