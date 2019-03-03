بالصور.. هكذا أصبح سوق الخردة في النهضة بعد حملة لإزالته

2019/03/03 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أظهرت صور مشهد آخر لسوق الخردة الموجود أسفل مجسر النهضة وسط العاصمة بغداد.وأصبح المكان خالٍ تماماً من الخردة.

وكانت أمانة بغداد، أعلنت اليوم عن إطلاقها حملة لإزالة سوق الخردة أسفل المجسر وأكدت "إنذار المتجاوزين ولاكثر من مره آخرها كان عبر وسائل الاعلام وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي".وبينت أمانة بغداد عزمها رفع جميع التجاوزات ولا سيما السوق المذكور لشموله باعمال التطوير الخاصة بالطريق محمد القاسم والتجاوزات تقف عائقاً امام استمرار العمل فيه".انتهى

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