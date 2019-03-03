2019/03/03 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد الغني زعلان: بوتفليقة سيؤكد على إعلاء حقوق وحريات المواطنين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الغني زعلان: بوتفليقة سيؤكد على إعلاء حقوق وحريات المواطنين قناة الغد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الغني زعلان: بوتفليقة سيؤكد على إعلاء حقوق وحريات المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الغني زعلان: بوتفليقة سيؤكد على إعلاء حقوق وحريات المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).