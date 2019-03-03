عمدة أوكراني يحضر احتجاجات ضده ولم يتعرف عليه أحد (صورة)

2019/03/03 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر عمدة مدينة أوليفسك الأوكرانية، أوليغ أومولتشوك، احتجاجات نظمها السكان المحليون ضده، ولكن لم يتعرف أحد من المحتجين عليه.

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