أمريكا ترفض تقديم ضمانات لأمن حركة القوافل الإنسانية بالقرب من التنف

2019/03/03 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرفض الجانب الأمريكي توفير ضمانات أمنية لحركة القوافل الإنسانية داخل منطقة الـ55 كيلومتر حول القاعدة الأمريكية في التنف السورية.

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