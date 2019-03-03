الكعبي: التطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض

2019/03/03 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الاحد، ان موقف العراق كشعب وحكومة ومجلس نواب ورئاسة جمهورية، هو موقف موحد وثابت تجاه القضية الفلسطينية

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