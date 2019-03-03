2019/03/03 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن تحرير فتاة مختطفة من محافظة ذي قار وذلك في عملية امنية في محافظة بابل .

وقال مصدر في الشرطة لشبك

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن تحرير فتاة مختطفة من محافظة ذي قار وذلك في عملية امنية في محافظة بابل .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، مفارز جهاز الامن الوطني في ذي قار وبالتعاون والتنسيق مع امن بابل تمكنت اليوم من تحرير فتاة مختطفة من اهالي سوق الشيوخ تبلغ من العمر 24 عاما .وبين ان عملية تحرير الفتاة نفذت بعد 20 يوما من اختطافها ونقلها الى محافظة بابل ، مؤكدا ان الشرطة نجحت باعتقال الخاطفين .انتهى،ت ع ح .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير فتاة مختطفة من ذي قار في عملية امنية في بابل) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير فتاة مختطفة من ذي قار في عملية امنية في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).