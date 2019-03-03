عبد المهدي يوجه بتدقيق عاجل في تعيينات ذي قار

2019/03/03 | 22:24

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شبكة اخبار الناصرية:

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم باجراء تدقيق عاجل في التعيينات الاخيرة في محافظة ذي قار .

وذكر بيان لرئا

شبكة اخبار الناصرية:وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم باجراء تدقيق عاجل في التعيينات الاخيرة في محافظة ذي قار .وذكر بيان لرئاسة الوزراء حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ، ان عبد المهدي وجه في اجتماع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد اليوم "بتدقيق عاجل في الاجراءات الخاصة بملف التعيينات في محافظات ذي قار والديوانية وواسط ".ولم يكشف البيان عن اي تعيينات كان يتحدث رئيس الوزراء ، الا انها تبدو انها تعيينات مديرية تربية ذي قار التي سبق وان وجهت الحكومة الاتحادية بالتريث فيها .

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