خاص| نائب عن الفتح: لا يجوز لكردستان استضافة مؤتمرات تسيء إلى دول الجوار

2019/03/03 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح عبد الكريم تعيبان، اليوم الأحد، أنه لا يجوز لكردستان استضافة مؤتمرات "تمزق النسيج العربي وتسيء إلى دول الجوار"، مشدداً على ضرورة عدم التدخل في الشأن السوري.

وقال تعيبان في حديث لـ"الاتجاه برس" رداً على سؤال بشأن استضافة كردستان مؤتمراً لأكراد سورية بعنوان "الأمن والسيادة في الشرق الأوسط"، إن "سياسة الإقليم تخضع تحت اطار الدستور العام للدولة العراقية الاتحادية، فلا يجوز للإقليم أن يستضيف هكذا مؤتمرات تمزق النسيج العربي وتسيء إلى دول الجوار والدول العربية".

وأضاف تعيبان، أن "الجمهورية العربية السورية عانت الأمرين من العصابات الداعشية المجرمة"، ماضياً إلى القول، "نحن لا نسمح لأي أحد أن يتدخل أولاً في الشأن السوري أو يتدخل في شؤون دول الجوار، والحكومة هي مسؤولة عن محاسبة كل من يتجاوز على الدستور".

وكان مسؤول كردي أعلن، اليوم الأحد، أن الأكراد سيصرّون في إطار مقررات اللجنة الدستورية السورية على تغيير اسم سورية الرسمي "الجمهورية العربية السورية"، لتحذف منه صفة "العربية".

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