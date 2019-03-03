رسائل بوتفليقة إلى الجزائريين: لن يترشح في الانتخابات المبكرة ودستور جديد وتغيير النظام

2019/03/03 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، برسالة مطولة إلى الشعب الجزائري، عشية ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستقام في 18 أبريل/نيسان.

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