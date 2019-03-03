مجلس مكافحة الفساد برئاسة عبد المهدي يبحث ملف تهريب النفط

2019/03/03 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

بحث

المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، ملف

تهريب النفط والجهات المستفيدة منه.

وأوعز

المجلس، وفقا لبيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بتشكيل فريق مشترك لوضع

آلية سريعة لمتابعة شبكات تهريب النفط سواء في الدولة ام في مختلف التشكيلات”.

من جانب

آخر وجه المجلس بـ “تدقيق عاجل في الإجراءات الخاصة بملف التعيينات بمحافظات الديوانية،

وواسط، وذي قار”.

كما

بحث المجلس “وضع آلية لإختيار المفتشين العموميين في الوزارات”، وتم “استعراض التقارير

الخاصة بالاجراءات المتخذة فيما يتعلق باسترداد الرواتب التقاعدية لعدد من المسؤولين

الكبار في الدولة العراقية وحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية”.

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