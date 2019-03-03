وفد ايزيدي يشترك في اجتماع دائرة منظمات المجتمع المدني للأمانة العامة لمجلس الوزراء

2019/03/03 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد شاهدت العاصمة بغداد اجتماع دائرة منظمات المجتمع المدني التابعة لمجلس الوزراء العراقي في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وترأس الاجتماع السيد محمد التميمي رئيس غرفة العمليات ومسؤول دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.حضر الإجتماع عدد من الوفود الدولية والشخصيات الحكومية ، منهم السيدة نيكول خوري من فريق […]

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