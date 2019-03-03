2019/03/03 | 22:34

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القوات الأمنية تقبض على شخص حاول سرقة مواطن شرقي بغداد وتبحث عن آخر

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإخماد حريق نشب داخل مخزن في منطقة سبع أبكار شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فرق الدفاع المدني، تمكنت مساء اليوم، من إخماد حادث حريق إندلع داخل مخزن ي

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاحد، عن إضرام تنظيم داعش النار بأربعة منازل في منطقة الباغوز السورية، كان يقيم في أحدها زعيمه ابو بكر البغدادي، وتحتوي على اسراره الكبيرة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تنظ

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن تشكيل سرايا السلام العسكري، التابع للتيار الصدري، اليوم الأحد، مقتل أحد مقاتليها في سامراء.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من السرايا، تضمنت اعلان "استشهاد المجاهد نبراس خضير عباس الحمراني، في قاطع عمليات سامر

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