طائرات الاحتلال تقصف موقعا للفصائل الفلسطينية شمال غزة

2019/03/03 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، موقعا لحركة حماس شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن “طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع ‎غزة، ردًّا على إلقاء عبوات ناسفة على السياج الحدودي”.

وكان ثلاثة فلسطينيين أصيبوا، مساء الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، جراء قمع فعالية وحدة “الإرباك الليلي” ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شمال قطاع غزة.

وكانت مواجهات ليلية اندلعت بين شبان فلسطينيين من وحدة “الإرباك الليلي” وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

جدير بالذكر أن وحدة “الإرباك الليلي” استأنفت عملها على حدود القطاع لمشاغلة جنود الاحتلال بعد تلكؤ سلطات الاحتلال في تنفيذ استحقاقات.

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