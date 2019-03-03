2019/03/03 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل الغضبان: أيام وسنصدر الأوامر الإدارية لتعيين خريجي هندسة النفط

تأریخ التحریر: : 2019/3/3 22:41

• 40 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان: أيام وسنصدر الأوامر الإدارية لتعيين خريجي هندسة النفط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغضبان: أيام وسنصدر الأوامر الإدارية لتعيين خريجي هندسة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).