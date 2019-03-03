بالصور.. القصة الكاملة لاغتصاب الطفلة {نور} في الموصل

2019/03/03 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} اقدم رجل اربعيني من مدينة الموصل الى اغتصاب الطفلة {نور} بعد ان قام بخداعها بإعطائها الحلوى قبل ان ياخذها ويوثق يديها وقدميها ويقوم باغتصابها في بيت مهدم في محلة باب جديد بالموصل القديمة.

الواقعة اذهلت ىاهالي المدينة، حتى انهم تحدثوا عن حادثة الاغتصاب التي تعد ابشع جريمة حصلت بحق طفلة، مؤكديم على ضرورة طرد اهل الجاني من المنطقة مؤكدين ان هذه الحادثة لن تمر بسلام.وبين مهند شاب من أهالي منطقة الفاروق بالجانب الايمن بمدينة الموصل القديمة ان المجرم {عدي محمد} هو متزوج ولديه ثلاثة أطفال يعمل عامل بناء مسكنه ليس في منطقة الفاروق سابقا بل جاء إلى الحي بعد تحرير مدينة الموصل من جانبه طالب جميل محمد خليف جد الطفلة الضحية نوربإعدام المجرم في محل الحادث امام اهالي المنطقة ولا نقبل اي وساطة من أجل إطلاق سراحه ولانكتفي بسجنه نريد أن يتم إعدامه بمكان بوقوع الجريمة وفي حال عدم تلبية مطالبنا سيكون ردنا الانتقام ممن كان السبب".ويروي الشاهد سيف صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية تفاصيل معرفته بالحادثة قائلا "في تمام الساعة التاسعة مساء تلقيت اتصال هاتفي من احد ابناء المنطقة طلب مني فتح المحل الذي يقع في الجانب الأيمن ومنزلي بالجانب الأيسر توجهت مسرعا لفتح المحل وانا مستغرب مما يحصل وكان في المكان قوة من ألشرطة تنتظر فتح المحل وما ان فتحت باب المحل قامت هذه القوة بأخذ الجهاز الخاص بالكاميرات وبعدها وصلت قوة اكبر وقامت باعتقال المجرم الذي ظهر في تصوير الكاميرا حاملا الطفلة إلى احد المنازل المهجورة".وقالت مديرية شرطة الحدبآء التابعة لقيادة شرطة نينوى انه تم القبض عليه بعد ساعة ونصف من إرتكابه الجريمة في منطقة الفاروق في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.واكدت انه وبعد تشكيل فريق عمل بإشراف قآئد الشرطة القي القبض على المجرم بعد قيامه بجريمة إغتصاب بحق طفلة بريئة يبلغ عمرها {ثلاث} سنوات تم نقلها الى المستشفى لإسعافها ومعالجتها علماً ان المجرم يبلغ عمره { ٣٩} سنة تم تدوين أقواله بالإعتراف إبتدائياً وقضآئياً وسيتم إكمال جميع الإجرآءات القانونية ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لإنزال أقصى العقوبات بحقه".انتهى

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