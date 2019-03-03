2019/03/03 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RzExOYdHWY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر الفتلاوي: التداول الاعلامي لقضية اعادة المطلوبين للقضاء جس نبض لمعرفة ردة فعل الشارع العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر الفتلاوي: التداول الاعلامي لقضية اعادة المطلوبين للقضاء جس نبض لمعرفة ردة فعل الشارع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).