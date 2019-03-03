برئاسة عبدالمهدي.. مجلس مكافحة الفساد يتخذ عدة قرارات منها مناقشة آلية اختيار مفتشين عموميين

2019/03/03 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلناقش مجلس مكافحة الفساد، في جلسته المنعقدة اليوم الاحد، برئاسة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، آلية اختيار مفتشين عموميين على أساس الكفاءة والنزاهة.وقال مكتب عبدالمهدي في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الدورية السادسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس الوزراء بممثل منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد كعضو مراقب".واشار عبدالمهدي، وفق البيان، الى ان "وجود المنظمات غير الحكومية هو رسالة على ان عمل المجلس هو عمل مؤسساتي وممنهج والهدف منه تقوية وتعزيز السلطات الرقابية وحل التقاطعات بين مؤسسة واخرى إنْ وجدت، والعمل بروح الفريق الواحد".مبيناً، بأنه "تمت مناقشة وضع آلية لإختيار المفتشين العموميين على اساس الكفاءة والنزاهة والاختصاص وبشكل ينسجم والمهام الملقاة على عاتقهم".كما بحث المجلس "موضوع تهريب النفط والجهات المستفيدة منه، وتم الايعاز بتشكيل فريق مشترك لوضع آلية سريعة لمتابعة هذا الملف، وقرر البدء برسم خارطة الفساد سواء في الدولة او مختلف التشكيلات ليتسنى معالجة كل ملف بمهنية ومعرفة تامة بالآليات المتبعة وعناصرها بما يسمح بمعالجتها وتطويقها والقضاء عليها".ووجه المجلس بـ"تدقيق عاجل في الاجراءات الخاصة بملف التعيينات في محافظات الديوانية وواسط وذي قار"، كما تم استعراض "التقارير الخاصة بالاجراءات المتخذة فيما يتعلق باسترداد الرواتب التقاعدية لعدد من المسؤولين الكبار في الدولة العراقية وحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية، الى جانب مناقشة مواضيع مهمة اخرى في جدول الاعمال".

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