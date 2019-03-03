2019/03/03 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ وزير النقل: نتطلع للانضمام الى الحزام الاقتصادي الاسيوي طريق الحرير

03/03/2019 22:29:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اكد وزير النقل عبد الله لعيبي،اليوم الاحد، تطلع الوزارة الى الانضمام للحزام الاقتصادي الاسيوي "طريق الحرير".

وذكر المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "وزير النقل عقد اليوم اجتماعا موسعا مع لجنة الامر الديواني ٧٠ لسنة ٢٠١٨، لمناقشة امكانية تفعيل التعاون بين وزارة النقل والجانب الصيني، لوضع الية رسم خارطة طريق الحزام الاقتصادي الاسيوي (طريق الحرير)".

واضاف المكتب، أن "الوزير ناقش خلال الاجتماع امكانية الاسراع باجراءات انضمام العراق الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية الذي يعنى بفتح القروض للدول الاعضاء لتمويل تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والموانئ والمطارات والسكك الحديد، على طول طريق الحرير الجديد" .

ونقل المكتب عن لعيبي قوله، "نسعى الى تطبيق آلية التعاون العراقي مع الصين عبر الشركات الصينية والسفارة الصينية وتعريفهم بالبنى التحتية الحالية والمعلنة للاستثمار، وبيان الامكانيات المتوفرة لجذب مشروع طريق الحرير نحو العراق واشراكه باكثر من قطاع ليشمل السكك والموانى والنقل البحري والبري" .

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