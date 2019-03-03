بعد أن طالبت كل فئة بحقوقها منفردة.. مطلب شعبي بحقوق عمال النظافة

2019/03/03 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تفاعل ناشطون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي, الاحد, بشكل كبير ومن مختلف الشرائح, مع حملة للمطالبة بحقوق عمال النظافة.ونشر ناشطون عبر صفحاتهم الشخصية منشورات, تابعها “ناس” اليوم (3 اذار 2019), تطالب برفع اجور عمال النظافة وتحت هاشتاك (#رفع_اجور_عمال_النظافة_مطلب_شعبي), فيما فضل بعض الناشطين اطلاق لقب “مهندسين النظافة” بدلا من عامل النظافة.وتشكل […]

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