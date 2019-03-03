سروة عبد الواحد لقناة العهد: هناك مشكلة حقيقية في كردستان في عدم تقبل الاخر.

2019/03/03 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- -ساشوار قدم نفسه للقضاء لكي يفهم ما الذي يتهمونه به.

- قوات الاسايش قوات حزبية تابعة للاتحاد الوطني وليسو موظفي دولة.

-مشكلة كلامية مع احد افراد الاسايش

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