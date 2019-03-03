2019/03/03 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ اعلن مسؤول كوردي في محافظة نينوى، اليوم الاحد، عن ان الاوضاع في الموصل "مضطربة بالكامل" بشكل اختفت معها مظاهر الحياة وخصوصا في الجانب الايمن منها، لافتا الى ان 19 ارهابيا اعتقلوا في احدى القرى الى الغرب من المدينة.وقال مسؤول اعلام فرع الموصل للحزب الديمقراطي الكوردستاني سعيد ممو زيني، ان تحركات "داعش" في الموصل تزايدت في المرحلة الحالية بشكل امست معه الاوضاع في المدينة مضطربة بشكل تام واصبحت الحياة فيها صعبة وخصوصا في الجانب الايمن منها.واضاف انه تم اليوم الاحد اعتقال 19 داعشيا في احدى القرى غرب المدينة وقام الدواعش بقتل شخصين قرب مدينة الشرقاط، مبينا ان تحركات الدواعش في المدينة اخذة بالزيادة وبالامكان القول ان الموصل مدينة بلا حكومة ومن دون امن.وتابع ان الحشد الشعبي له نقطة سلبية وهو ماجعل داعش يصعد من تحركاته الامر الذي يتسبب بعدم عودة الاهالي الى مناطقهم الاصلية ويتعرضون للنزوح بين الحين والاخر ويغادرون الى اقليم كوردستان.واشار مموزيني الى ان الجانب الايمن انعدمت فيها الحياة والباقي فقط في الجانب الايسر من المدينة ومعظم سكانها من الكورد وهم قد ابقوا على القسم الاكبر من ممتلكاتهم في اقليم كوردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤول كوردي يحذر: الموصل في خطر.. لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول كوردي يحذر: الموصل في خطر.. لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).