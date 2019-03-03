2019/03/03 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e22LbKJY89o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجرمٌ يغتصب طفلة عمرها 3 سنوات في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجرمٌ يغتصب طفلة عمرها 3 سنوات في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).