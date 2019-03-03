بيره يوضح حقيقة ترشحه محافظاً لكركوك

2019/03/03 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك: الفرات نيوز} نفى عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد پیرە، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن ترشيح نفسه لمنصب محافظ كركوك.

وذكر بيرة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "تم نشر وثيقة مزورة بإسم {سعدي أحمد پیرە}، تتحدث عن ترشيح نفسه لمنصب محافظ كركوك ونوضح للجميع بأن هذه الوثيقة مزورة وغير حقيقية".وأكد أنه "لم يرشح نفسه لهذا المنصب، لأنه إستحقاق للاتحاد في كركوك، وهو ليس من سكنة مدينة كركوك".وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد اشارت بأن عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد پیرە، قد قدم طلباً بترشيح نفسه لمنصب محافظ كركوك.انتهى

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