2019/03/03 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} كشف النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الأحد، عن ملف ابتزاز قرية في مدينة بعقوبة، حيث تتم متابعته مع وزارة الداخلية والقضاء.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، انه "وإستجابة لمناشدات أهالي قرية دوّاي بعد إبتزازهم من قبل متنفذين بالسيطرة على أراضيهم السكنية او دفع مبالغ مالية مقابل ذلك زار التميمي قرية {دوّاي} الواقعة قرب تقاطع القدس قي قضاء بعقوبة ويلتقي بأهالي ووجهاء تلك القرية للإطلاع على قضيتهم ومتابعة اهم المشاكل التي يعانون منها وإيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية وحسب الضوابط القانونية".وأكد التميمي، على "ضرورة ردع الفاسدين ومحاسبتهم والوقوف مع الاهالي البسطاء لإحقاق الحق وإعادته الى اصحابه"، مشيرا الى إنه "سيتابع القضية شخصيا مع وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين فيما يتعلق بالأشخاص المتورطين في عملية الابتزاز التي يتعرض لها المواطنين".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يكشف ملف إبتزاز قرية في بعقوبة ويتابعه مع الداخلية والقضاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يكشف ملف إبتزاز قرية في بعقوبة ويتابعه مع الداخلية والقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).