النائب المالكي يبحث مع الشمري خدمة ذوي الشهداء

2019/03/03 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الامين العام لحركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي مع

رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبدالامير الشمري دعم ذوي الشهداء

ودعم المؤسسة .

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على التعاون المشترك بين حركة البشائر

ومؤسسة الشهداء من خلال تقديم برامج مختلفة لتطوير قدرات الشباب في

المجالات كافة .وثمن النائب المالكي الجهود التي تبذلها رئيسة المؤسسة في خدمة ذوي

الشهداء ، داعيا في الوقت ذاته الى دعم شباب ذوي الشهداء وتطويرهم

..واكد المالكي دعمه على للمؤسسة من خلال بذل الجهود داخل قبة

البرلمان لغرض العمل على زيادة التخصيصات المالية للمؤسسة وفاء

لدماء الشهداء.

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