2019/03/03 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ سكرتير عبد المهدي: الجهد الفني سيتواجد غدا في الجادرية لرفع التجاوزات

03/03/2019 23:10:00 PM |

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واع/الناصرية/م.ا

أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي،اليوم الاحد، أن الجهد الفني سيتواجد غدا في منطقة الجادرية ببغداد لرفع التجاوزات.

وذكر الفريق الركن محمد حميد كاظم، في تصريح صحفي إنه " اعتبارا من الغد، سيتواجد الجهد الفني في منطقة الحارثية لرفع التجاوزات من الرصيف والشارع المقابل لفندق بابل ومنطقة الشرطة النهرية".





ورفعت القوات الامنية، خلال الفترة الاخيرة، الاف الكتل الكونكريتية وازالت مئات التجاوزات، كما اعادت افتتاح مئات الطرق المغلقة في مختلف مناطق العاصمة، ضمن حملة امنية بدأت بافتتاح المنقطة الخضراء، وذلك بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة

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