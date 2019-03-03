الزمالك يعود مظفّراً بالفوز من أنغولاً

2019/03/03 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل حميد أحداد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.وهو أول فوز للزمالك في المسابقة بعد تعادلين وخسارة.رفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني فيما تجمد رصيد بيترو أتلتيكو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

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