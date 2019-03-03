2019/03/03 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آية الله خاتمي إمام جمعة طهران المؤقت أن بيان "الخطوة الثانية" الصادر عن مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي يشكل خارطة طريق للبلاد يجب العمل بها خلال الأعوام القادمة.

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