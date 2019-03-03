بوتفليقة يكشف عن ممتلكاته داخل وخارج الجزائر

2019/03/03 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعتزم الترشح لولاية خامسة، عن ممتلكاته امتثالا لقانون الانتخابات الذي يلزم كل مترشح للرئاسة بالإعلان عن كافة ممتلكاته.

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