أمريكا تسأل عن نوع المقاتلة التي أسقطت بها باكستان الطائرة الهندية

2019/03/03 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، النظر في تقارير حول استخدام باكستان لمقاتلة "إف 16" أمريكية في إسقاط الطائرة الحربية الهندية، وهو ما قد يعد انتهاكا لاتفاقات مع واشنطن.

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