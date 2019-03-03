مجرمٌ يغتصب طفلة عمرها 3 سنوات في الموصل – تقرير

2019/03/03 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدمةٌ انسانية جديدة أصابت الموصليين خاصة والعراقيين عامة والإنسانية أجمع على وجه العموم، رجل في التاسعة والثلاثين من العمر يغتصب طفلة في الثالثة من العمر.

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