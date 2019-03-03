2019/03/03 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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صدمةٌ انسانية جديدة أصابت الموصليين خاصة والعراقيين عامة والإنسانية أجمع على وجه العموم، رجل في التاسعة والثلاثين من العمر يغتصب طفلة في الثالثة من العمر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجرمٌ يغتصب طفلة عمرها 3 سنوات في الموصل – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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