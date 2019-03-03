بالوثيقة .. اتحاد الكرة يطالب الصفاقسي التونسي الحاق لاعب عراقي

2019/03/03 | 23:36

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بغداد اليوم - بغداد

ارسل الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاحد، إشعارا رسميا الى نادي الصفاقسي التونسي يطالب فيه الحاق لاعب المنتخب العراقي ايمن حسين المحترف في النادي التونسي.

وطلب الاتحاد العراقي الحاق اللاعب ايمن حسين المحترف في النادي التونسي مع المنتخب العراقي المشارك في بطولة الصداقة الدولية بالبصرة للفترة من 18 الى 26 وخلال "فيفا دي".

يشار الى ان ايمن حسين كان قد التحق بالفريق التونسي مع بداية الموسم الحالي من نادي النفط العراقي.

بغداد اليوم - متابعة

حقق فريق اتلتيكو مدريد، الاحد، فوزا ثمينا على ريال سوسييداد في لقاء جرى على ملعب انويتا لحساب الجولة 26 من منافسات الدوري الاسباني ليقلص اتلتيكو الفارق مع المتصدر برشلونة من 10 نقاط الى 7 ومبتعدا عن ريال مدريد الثال

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية مساء الأحد، عن اعتداء المدافع المخضرم جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة، على شيندو لاعب نادي ريال مدريد السابق والمدير الحالي للفريق، خلال مباراة الكلاسيكو.

ووفقا

بغداد اليوم _ بغداد

عبرت جماهير ريال مدريد الإسباني لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، عن غضهبا الشديد بعد الهزيمة في موقعة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة للمرة الثانية على التوالي، في أقل من أسبوع.

وغادر المشجعون ملعب" سانتياغو بيرنابيو"،

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