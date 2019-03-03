2019/03/03 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تسرعت الحكومة بالموافقة على محاكمة داعش في العراق ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0kLQNiv5z9M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تسرعت الحكومة بالموافقة على محاكمة داعش في العراق ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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