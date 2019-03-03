بعد الانتقادات المستمرة.. مخترع دمية “مومو” يعلن القضاء عليها

2019/03/03 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حذر مستخدمو مواقع للتواصل الاجتماعي من خطر لعبة مخيفة جديدة اسمها “مومو” تشجع الأطفال على الانتحار أو تهددهم بالقتل، على غرار لعبة “الحوت الأزرق”.وتداول مستخدمو الإنترنت على صفحات “فيسبوك” صورة تظهر شخصية خيالية ذات عيون جاحظة وابتسامة مخيفة يُقال إنها تظهر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا على موقع “يوتيوب” بين […]

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