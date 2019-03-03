مجلس البصرة: شباب المحافظة يصنعون «المخدرات» محلياً

2019/03/03 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، اتجاه بعض الشباب لصناعة «المخدرات» محلياً، بسبب وضعهم الاقتصادي المتردي والذي يمنعهم من شراء «المخدرات» التي تهرب من الخارج، فيما أشار إلى أن شرطة مكافحة المخدرات تتابع المواد الأولية التي تدخل في صناعة تلك «المخدرات» لمعرفة الجهات المصنعة لها.

وقال عضو المجلس نشأت المنصوري لـ (باسنيوز)، أن «محافظة البصرة شهدت اتجاه بعض الشباب لصناعة المخدرات محلياً بسبب وضعهم الاقتصادي المتردي والذي يمنعهم من شراء المخدرات التي تهرب من الخارج»، مبيناً بأن «هؤلاء الشباب يصنعون تلك المخدرات للاستخدام الشخصي وكذلك للتجارة وبيعها بأسعار زهيدة بالمقارنة مع المخدرات المهربة».

وأشار المنصوري، إلى أن «شرطة مكافحة المخدرات تتابع المواد الأولية التي تدخل في صناعة تلك المخدرات لمعرفة الجهات المصنعة لها»، لافتاً إلى أن «تلك المواد منتشرة على نطاق واسع ويصعب عملية منع بيعها أو فرض رقابة عليها إلا أن القوات الأمنية تعمل ما في وسعها».

وكان مجلس محافظة البصرة قد حمّل، الاثنين الماضي، الحكومة الاتحادية في بغداد مسؤولية ارتفاع نسبة متعاطي المخدرات في المحافظة، وعدم المبادرة إلى فتح مراكز لإعادة تأهيل المدمنين، فيما أشار إلى أن الكثير من المتعاطين تحولوا لموزعين ويستخدمهم كبار التجار لاستقطاب متعاطين جدد.

وتعتبر المواد الجافة المسكرة, كحبوب الهلوسة, لكنها تنتشر بشكل كبير في محافظات الوسط والجنوب على وجه الخصوص, على الرغم من محاولات التقليل من تواجدها بالطرق القانونية المتعلقة بالسجن والغرامات على حاملي تلك المواد.





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