2019/03/03 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

التدوينة مصرً وفرنسا تنفذان تدريب جوي مشترك بأحد القواعد الجوية المصرية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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