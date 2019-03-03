علي عدنان يقترب من الدوري الأمريكي

2019/03/03 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بات لاعب المنتخب الوطني، واودينيزي الايطالي، علي عدنان، قريبا جداً من الانتقال الى احد الاندية الناشطة في الدوري الاميركي الممتاز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب "بعد قرار نادي اتلانتا بالاستغناء عن خدمات علي عدنان في وقت حرج جدا من قت غلق الانتقالات الشتوية، تم طرح خيارات احترافية في دوريات لا تزال متاحة ومن بينها الدوريات الاميركي والصيني والكوري".وأضاف انه "وبعد الاطلاع عن كثب على العروض المقدمة وقع اختيار اللاعب ووكيل اعماله على الدوري الاميركي لما يمتلكه من لاعبين على مستوى عال اضافة الى المنافسة القوية التي تشهدها المسابقة".وبين "سيصار الى الاعلان الرسمي عن أسم النادي الذي يتواجد ضمن فرق المقدمة في الدوري الاميركي بعد اتمام الصفقة بشكل رسمي حيث سيتم الاتفاق على تمثيل عدنان للنادي حتى نهاية الموسم على ان يقفل عائدا الى الدوري الايطالي في الموسم المقبل من بوابة اودينيزي".انتهى

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