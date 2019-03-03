وزير المالية يعلن عن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان

2019/03/03 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلكشف مصدر مقرب من وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الاحد، عن صرف مستحقات موظفي اقليم كوردستان.وقال المكتب الإعلامي لوزير المالية، نقلا عن المصدر، بأنه "تم اطلاق مستحقات ثلاثة اشهر الاخيرة من سنة ٢٠١٧ لموظفي جوازات اقليم كوردستان، كما تم اطلاق رواتب موظفي السدود في الاقليم".واضاف، ان "وزير المالية قد اطلق مستحقات ورواتب موظفي الاقليم لهذه السنة وحسب الحصة المقررة في قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٩".

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