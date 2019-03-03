2019/03/03 | 23:56

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

لضمان حصول المواطنين بالمناطق النائية والحدودية على الخدمة الطبية ضمن مبادرة “حياة كريمة”..وزيرة الصحة : تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ 118 ألف مواطن من خلال 102 قافلة طبية بـ26 محافظة خلال شهر

وزيرة الصحة : اطلاق 30 قافلة طبية فى 21 محافظة خلال العشرة ايام الاولى من الشهر الجارى

اعلنت الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ 118الف و690مواطن، وذلك من خلال 102قافلة طبية تم تنفيذها ب26محافظه على مستوى الجمهورية خلال الشهر فبراير الماضى.

تاتى تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادره الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياه كريمه” لتقديم الخدمه الطبيه المجانيه للمواطنين فى المناطق النائيه والحدوديه المحرومه من الخدمات الصحيه.

واوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تم تنفيذ هذه القوافل بمشاركه 885عياده فى كافه التخصصات الطبيه، مشيرا الى انه تم اجراء14 الف و806 تحاليل دم وطفيليات،و 2859 اشعة وموجات صوتية، وعقد31 الف و١٤٤ندوه تثقيفيه حرصا على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين، كما تم تحويل ١٧١٦ حاله إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحيه واستصدار قرارت علاج لهم من المجالس الطبيه للعلاج على نفقه الدوله.

وأشار الى انه تم تقديم الخدمات العلاجيه ل 5الاف و485 مواطن بمحافظة اسوان، و3 الاف و129 مواطن بأسيوط، و9 الاف و940 مواطن بمحافظة إسكندرية، والف و869 مواطن بمحافظة الاسماعيلية، الف و827 مواطن بمحافظه الاقصر،257مواطن بمحافظه البحر الاحمر،4الاف و885 مواطن بمحافظه البحيره، و16 الف و492مواطن بمحافظه الجيزه، و10الاف و864مواطن بمحافظه الدقهليه، و621مواطنا بمحافظه السويس، و7الاف و679 مواطن بمحافظه الشرقيه، والف و626مواطن بمحافظه الغربيه، و5الاف و387مواطن بمحافظه الفيوم، و5الاف و91مواطن بمحافظه القاهره، و6الاف و83مواطن بمحافظه القليوبيه، و3الاف و948 مواطن بمحافظه المنوفيه، و5الاف و147مواطن بمحافظه المنيا، والفين و435مواطن بمحافظه الوادى الجديد، و5الاف و171مواطن بمحافظه بنى سويف، والفين و283مواطن بمحافظه بورسعيد، والف و977مواطن بمحافظه جنوب سيناء، و6الاف و737مواطن بمحافظه دمياط ،138مواطنا بمحافظه شمال سيناء، و3الاف و481مواطن بمحافظه قنا، و5الاف و272مواطن بمحافظه كفر الشيخ ، و866مواطنا بمحافظه مطروح.

وفي سياق متصل اوضحت الدكتوره وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبيه بالوزارة، أنه الوزارة أطلقت 30 قافلة طبية خلال العشرة أيام الاولى من الشهر الحالي، في 21 محافظة على مستوى الجمهورية ، وهي محافظات الجيزة، وجنوب سيناء، والقليوبية، والفيوم، وكفر الشيخ، وبني سويف، والقاهرة، والدقهلية، بورسعيد، والوادي الجديد، والبحيرة، واسيوط، واسوان، ومطروح، والاسكندرية، ودمياط، والمنوفية، والاسماعيلية، والشرقية، وسوهاج، والاقصر.

وأضافت أنه تم تنفيذ اولى هذه القوافل يومي 1و2 مارس في مناطق وادى مكتب ووادى الندية مركز ابورديس بمحافظة جنوب سيناء، والرقة الغربية مركز العياط محافظة الجيزة، كما تم تنفيذ 3 قوافل طبية أخرى بمناطق الصفرا مركز الخانكة محافظة القليوبية، ومنشأة دكم مركز سنورس محافظة الفيوم، ودقلت بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك في يومي 2 و3 مارس.

وأشارت “الصادق” الى أنه تم اطلاق قافلتين طبيتين يومي 3 و4 مارس في منطقتي الحرية3 مركز الفشن محافظة بني سويف، ومركز شباب الاندلس مركز المرج محافظة القاهرة، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية مجانية في مناطق الرودة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، والخمس كباري مركز جنوب بورسعيد، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وبيصار مركز النوبارية محافظة البحيرة، وذلك في يومي 4 و5 الشهر الحالي.

ونوهت “الصادق” الى أنه سيتم اطلاق 4 قوافل طبية مجانية يومي 5 و6 مارس في مناطق كومبرة مركز كرداسة محافظة الجيزة، ورفاعة الطهطاوى مركز ابنوب محافظة اسيوط، وواديي المروة والتحرير مركز كاترين محافظو جنوب سيناء، وعمرو بن العاص مركز ادفوغرب محافظة اسوان، كما سيتم اطلاق 7 قوافل طبية في مناطق كوم ابوخلاء مركز ناصر محافظة بني سويف، والبنجر 25 مركز الحمام محافظة مطروح، والخرطوم مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وبنجر5 مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، والابراهيمية البحرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، وكفر حجازى مركز الشهداء محافظة المنوفية، ووحدة المحسمة القديمة مركز القصاصين محافظة الاسماعيلية، وذلك يومي 6 و7 من الشهر الحالي.

كما سيتم اطلاق قافلة طبية يومي 7 و8 مارس في منطقة كفر اباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، وقافلة طبية اخرى في منطقة المناجم مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة يومي 8 و9 مارس، وأخيرا سيتم اطلاق 6 قوافل طبية اخرى يومي 9 و10 مارس في مناطق البرادعة مركز القناطر محافظة القليوبية، ومشروع غرب طهطا مركز جهينة محافظة سوهاج، وابيس10 مركز وسط محافظة الاسكندرية، حاجز الرزيقات بحري مركز ارمنت محافظة الاقصر، والشهابية مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، وشكشوك مركز ابشواى محافظة الفيوم.

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