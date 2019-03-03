جماهير ريال مدريد غاضبه و تطلب عودة

2019/03/03 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت جماهير ريال مدريد الإسباني لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، عن غضبها الشديد بعد الهزيمة في موقعة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة للمرة الثانية على التوالي، في أقل من أسبوع.

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