الشرطة تقبض على طفلة قتلت رضيعا

2019/03/04 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الأمريكية القبض على طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، بتهمة قتل رضيع يبلغ من العمر عاما.

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