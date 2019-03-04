بعد مناقشته هروب الفتيات... إيقاف برنامج رئيس التليفزيون السعودي داود الشريان

2019/03/04 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مضي أسبوعين على تقديمه للبرنامج، تم إيقاف برنامج رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان.

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